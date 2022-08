Tazz este sponsorul principal al celui mai nou serial de pe VOYO, La Oraș

Au mai rămas doar câteva zile până când aventurile lui Doru, băiatul de la țară care-și schimbă viața și se mută... La Oraș vor putea fi urmărite, în exclusivitate, pe VOYO! Din 17 august, vor fi disponibile primele episoade ale serialului românesc produs exclusiv pentru platforma online! În această nouă producție extrem de captivantă, Tazz este sponsor principal, fiind prezent în toate episoadele!

Serialul va avea ca protagonist un tânăr din provincie, Doru, ajuns la oraș pentru a-și schimba viața. Acesta, pe parcursul episoadelor, va interacționa atât cu bunul său prieten, Auraș, cât și cu celelalte personaje.

Pentru ca producția să fie una cu adevărat spectaculoasă, sponsorul principal s-a alăturat sub conceptul de rider Tazz și va fi prezent în toate episoadele!

Gabriel Radu, Bogdan Marinescu, Eva Todică și Ioana Bogdana sunt cei care au scris scenariul, în timp ce Eva, Ioana și Horia Călugăreanu l-au produs. Gabriel Radu este cel care-și trece numele și în dreptul regiei, iar Bogdan Marinescu a fost responsabil de imaginea serialului.





Oamenii din spatele personajelor din „La Oraș”

Rolul lui Doru va fi interpretat de Eduard Păuna, student la UNATC, la Masterul în Arta Actorului, în timp ce bunul lui prieten, Auraș, va fi jucat de Visarion Udatu, cel care promite că serialul este unul ”făcut cu sufletul”. Alături de aceștia se vor mai afla: Sami Al-Tawel, care-i va da viață vărului de la oraș, Sabin, Ioana Niculae care o va interpreta pe Iarina și Ștefania Cîrcu, cea care o intepretează pe Mona, prima pasiune a lui Doru.

În alte roluri, cei de acasă îi vor descoperi pe Alexandru Pavel, Codrin Boldea, Vlad Brumaru, Cezar Grumăzescu, Jawad Shahbazimoghadam, Laila Abdel Hafiz, Raj – Alexandru Udrea, Alice Cora Mihalache, Florin Gheorghe, Denis Imbrescu. Din serial, nu vor lipsi nume cunoscute ale teatrului și filmului românesc, precum Elvira Deatcu, George Ivașcu și Gabriel Spahiu, dar și un influencer pe care fanii îl vor descoperi mai târziu.

Înainte ca primele episoade să fie difuzate, Eduard Păuna declară: „Pot să spun cu mâna pe inimă că proiectul ăsta a fost un alt stil de viață cu care aș putea să mă obișnuiesc. Am avut alături de mine timp de două luni niște oameni minunați care m-au învățat lucruri, care m-au îngăduit, care mi-au dat încredere. Sunt foarte recunoscător că am facut parte din această echipă, a fost pentru prima oară când am simțit că nu mai joc, ci că mă joc. E un serial în care s-a pus mult suflet, e un proiect care are o inimă care începe să bată. E fresh, e nou, noi suntem noi în industria asta și o să fie o comedie blană în și despre jungla urbană.”

SERIAL LIVRAT DE Tazz

Nu ratați primele episoade din serialul La Oraș, din 17 august, în exclusivitate, pe VOYO!